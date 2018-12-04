Татьяна Навка стала совладелицей производителя соли в Крыму

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка в ноябре получила 16,67% крымского производителя соли — производственного кооператива «Галит»

В ноябре предприятие «Галит» выиграло контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор». По данным сайта госзакупок, сумма контракта составила 25,9 млн рублей, а начальная сумма договора — 22,5 млн рублей.

Помимо супруги Дмитрия Пескова, крымской компанией владеют еще несколько человек, среди которых учредитель организации «Клуб профессионального боевого самбо» Юрий Волков. В «Галите» информацию о том, что Навка стала совладельцем компании, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, пишет The Bell.

Татьяне Навке раньше принадлежало ООО «Навка шоу», сейчас полноправным владельцем компании является сестра фигуристки Наталья Навка. Жене пресс-секретаря президента принадлежит ООО «Лед Арена», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.