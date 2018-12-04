Татьяна Навка стала совладелицей производителя соли в Крыму
Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка в ноябре получила 16,67% крымского производителя соли — производственного кооператива «Галит»
В ноябре предприятие «Галит» выиграло контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор». По данным сайта госзакупок, сумма контракта составила 25,9 млн рублей, а начальная сумма договора — 22,5 млн рублей.
Помимо супруги Дмитрия Пескова, крымской компанией владеют еще несколько человек, среди которых учредитель организации «Клуб профессионального боевого самбо» Юрий Волков. В «Галите» информацию о том, что Навка стала совладельцем компании, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, пишет The Bell.
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Татьяне Навке раньше принадлежало ООО «Навка шоу», сейчас полноправным владельцем компании является сестра фигуристки Наталья Навка. Жене пресс-секретаря президента принадлежит ООО «Лед Арена», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Как писали Юга.ру, Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились в 2015 году в Сочи. На следующий год фигуристка возглавила рейтинг богатейших жен чиновников — доход спортсменки оценили в 89 млн рублей.
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