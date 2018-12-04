Минобороны передало в собственность Адыгеи земельный участок для строительства школы

Адыгея получила в собственность земельный участок площадью 9,5 га для строительства школы

Земля передана Министерством обороны РФ из федеральной в муниципальную собственность Майкопа. Уже подписан акт приемки объекта, сообщила порталу Юга.ру председатель комитета Адыгеи по имущественным отношениям Ирина Бочарникова.

Она напомнила, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов поднимал этот вопрос 2 ноября во время видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу.

По словам Кумпилова, на полученном земельном участке в районе улицы Михайлова планируется построить школу на 1,1 тыс. мест. Также передача земли в муниципальную собственность позволит благоустроить прилегающую территорию и создать зону отдыха возле мемориального комплекса «Родничок».

Кроме того, глава Адыгеи поручил рассмотреть с департаментом имущественных отношений Минобороны РФ ряд вопросов, которые позволят улучшить социальную инфраструктуру республики, добавила Ирина Бочарникова.

Как сообщали Юга.ру, в начале ноября Сергей Шойгу провел селектор, на котором оценил результаты работы и уровень взаимодействия министерства и органов власти Адыгеи в решении общих задач.