Минобороны передало в собственность Адыгеи земельный участок для строительства школы

Адыгея

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Адыгея получила в собственность земельный участок площадью 9,5 га для строительства школы

Земля передана Министерством обороны РФ из федеральной в муниципальную собственность Майкопа. Уже подписан акт приемки объекта, сообщила порталу Юга.ру председатель комитета Адыгеи по имущественным отношениям Ирина Бочарникова.

Она напомнила, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов поднимал этот вопрос 2 ноября во время видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу.

По словам Кумпилова, на полученном земельном участке в районе улицы Михайлова планируется построить школу на 1,1 тыс. мест. Также передача земли в муниципальную собственность позволит благоустроить прилегающую территорию и создать зону отдыха возле мемориального комплекса «Родничок».

Кроме того, глава Адыгеи поручил рассмотреть с департаментом имущественных отношений Минобороны РФ ряд вопросов, которые позволят улучшить социальную инфраструктуру республики, добавила Ирина Бочарникова.

Как сообщали Юга.ру, в начале ноября Сергей Шойгу провел селектор, на котором оценил результаты работы и уровень взаимодействия министерства и органов власти Адыгеи в решении общих задач.

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