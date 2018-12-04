В Крымске 20-летний парень зарезал мать

В Крымске возбудили уголовное дело против местного жителя, который убил свою мать

20-летний молодой человек жил со своей 48-летней матерью в доме на улице Снежной. Днем 3 декабря они поссорились. Во время конфликта парень взял кухонный нож и не менее семи раз ударил женщину в шею. О произошедшем он сообщил по телефону знакомым и вызвал скорую помощь.

Медики госпитализировали пострадавшую, однако она умерла по пути в больницу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Парня задержали, рассматривается вопрос о его аресте.

Правоохранители назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Установливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.