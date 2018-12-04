Школьники станицы Тбилисской встретились с Героями России

В станице Тбилисской 3 декабря провели встречу школьников с Героями РФ Виктором Маркеловым и Сергеем Борисюком

Герои России рассказывали школьникам о своей службе, сложностях войны, своих родных. Помимо этого подростки задавали вопросы. Участники встречи сделали общую фотографию на память, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Кто такой Виктор Маркелов

Виктор Маркелов — полковник, заслуженный военный летчик РФ, Герой России. Он участвовал в Афганской войне, военных конфликтах в Абхазии и Таджикистане. В 1994–1996 годах был участником Первой чеченской войны. За время боевых действий совершил около 112 вылетов. Он уничтожил один танк, четыре машины пехоты, 16 других единиц вражеской боевой техники, шесть складов, шесть зенитных установок, один охраняемый мост в тылу противника.

Кто такой Сергей Борисюк

Сергей Борисюк — военный летчик, генерал-майор авиации, Герой России. Он участвовал в грузино-абхазском вооруженном конфликте и боевых действиях в Таджикистане. В 1994–1996 годах Борисюк принимал участие в Первой чеченской войне. Под его командованием летчики совершили более 2 тыс. вылетов против вооруженных бандформирований. Сам военный, будучи командиром полка, выполнил более 100 вылетов.

В 1999 году принимал участие в боевых действиях в Дагестане и во Второй чеченской войне. Борисюк совершил еще около 200 боевых вылетов. Был сбит залпом переносных зенитных ракетных комплексов. Ему удалось катапультироваться в районе Аргунского ущелья, которое в то время было основной опорной базой боевиков. Около двух суток Борисюк укрывался во вражеском тылу, пока его разыскивали несколько отрядов боевиков. Полковника спасло подразделение спецназа ГРУ.