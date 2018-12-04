В Новороссийске построили лукодром и теннисный центр за 51 млн рублей

В Новороссийске 3 декабря состоялось открытие детского теннисного центра и комплекса для занятий стрельбой из лука

Комплексы строили с декабря прошлого года. Оба объекта находятся Южном микрорайоне. Проект реализовал Каспийский трубопроводный консорциум. Компания направила на проектирование и строительство более 51 млн рублей.

В теннисном центре есть два открытых и два закрытых корта. На его территории одновременно смогут заниматься до 30 человек. Планируется, что всего на теннис будут ходить до 125 спортсменов в день.

В комплекс для стрельбы из лука будут заниматься воспитанники спортшколы «Победа». Этим видом спорта занимаются 214 школьников. Территории обоих комплексов благоустроили, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.