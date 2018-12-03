В Краснодаре Театральную площадь украсили вазонами с магнолиями

Краснодарский край

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На Театральной площади Краснодара 3 декабря установили 28 новых вазонов

В них высадили саженцы магнолии — взрослые деревья от 2,5 метров. Растения могут вырасти до 4-5 метров. Цвести магнолии должны весной. Вазоны изготовили из стеклокомпозитных материалов, которые обладают прочностью, влаго- и морозостойкостью.

Вице-мэр Евгений Зименко сообщил, что в Краснодаре есть опыт высаживания магнолии, она хорошо растет в этом климате. Клены, которые тоже стоят на площади, останутся.

По его словам, на время новогодних мероприятий вазоны с магнолиями будут временно стоять вдоль улицы Красной от Пашковской и Длинной. После праздников их вернут на Театральную площадь, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Благоустройство Краснодар
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