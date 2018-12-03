В Дагестане на трассе при столкновении двух легковушек погибли два человека и один пострадал

В Кизлярском районе Дагестана 3 декабря на трассе произошло ДТП, в котором погибли два человека

Авария случилась около 17:00 на дороге Кизляр — Терекли — Мектеб. Там столкнулись автомобили Toyota Camry и Lada Priora.

В результате двое пассажиров отечественной легковушки погибли на месте. Водитель машины получил травмы. Его госпитализировали, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.