В Дагестане на трассе при столкновении двух легковушек погибли два человека и один пострадал

Дагестан

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В Кизлярском районе Дагестана 3 декабря на трассе произошло ДТП, в котором погибли два человека

Авария случилась около 17:00 на дороге Кизляр — Терекли — Мектеб. Там столкнулись автомобили Toyota Camry и Lada Priora.

В результате двое пассажиров отечественной легковушки погибли на месте. Водитель машины получил травмы. Его госпитализировали, сообщил «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

ДТП
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В Дагестане на трассе при столкновении двух легковушек погибли два человека и один пострадал
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