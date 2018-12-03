В Адыгее для сельских жителей построили школу, водопровод и фельдшерско-акушерский пункт

﻿В Адыгее в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» завершили строительство новой школы, водовода и фельдшерско-акушерского пункта

Новый водовод протяженностью 10,5 км позволит обеспечить центральным водоснабжением все 229 домов хутора Дукмасов Шовгеновского района. Сметная стоимость проекта составила 19,5 млн рублей.

В этом же районе на хуторе Хапачев завершили начатое в 2014 году строительство общеобразовательной школы на 100 мест, на эти цели потратили 77,2 млн рублей. Сейчас в здании идет сборка оборудования. Открытие школы запланировано на январь 2019 года.

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Отрадном Тахтамукайского района, на возведение которого было направлено 3,9 млн рублей, начнет работать в конце 2018 года.

Кроме этих объектов, в 2018 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в Адыгее ввели в эксплуатацию 13,2 км газопроводных сетей, 610,7 кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов, живущих в селах, а также физкультурно-спортивный минипарк.

Для комплексного обустройства сел в рамках реализации программы глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил органам местного самоуправления принять меры по вводу в эксплуатацию уже достроенных объектов, создать условия для подключения жителей к газораспределительным сетям и системам водоснабжения.

Руководитель республики подчеркнул, что регион принимает участие в восьми из десяти направлений программы. Это позволило с 2014 года ввести в сельской местности более 116 км газопровода, более 151 км водопровода, построить шесть фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики. Кроме того, 70 молодых семей и специалистов улучшили жилищные условия.

В 2018 году по государственной программе «Устойчивое развитие территорий» Адыгея получила более 104 млн рублей из федерального бюджета.