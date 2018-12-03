В Кущевском районе из-за тумана столкнулись пять машин

На трассе в Кущевском районе утром 3 декабря произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

Авария случилась в 10:10 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 33-летний водитель грузовика столкнулся с автомобилем Mercedes, который отбросило на микроавтобус Mercedes и ЗИЛ. Последний врезался в Range Rover.

В результате ДТП никто не пострадал. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции во время тумана.

У машины виновника произошла утечка масла. Сотрудники полиции вызвали на место спецслужбы для очистки дорожного полотна, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.