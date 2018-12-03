В Ростове 30 тыс. человек остались без воды из-за аварии

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 3 декабря отключили водоснабжение в домах почти 30 тыс. человек из-за аварии

На магистральном Октябрьском водоводе в районе улицы Просвещения произошло повреждение. Ливкидацией аварии занимаются две бригады и пять единиц спецтехники «Ростовводоканала», в том числе экскаватор, самосвал и сварочная машина.

Из-за ремонта частично прекратили подачу воды в нескольких районах города:

  • Пролетарский (в границах улицы Горсоветской, переулков Тувинского и Кривошлыковского, проспекта Шолохова);
  • Первомайский (в границах улиц Металлургической, Веры Пановой, 1-й Конной Армии и проспекта Шолохова);
  • Октябрьский (в границах проспекта Нагибина, улиц Нансена, Шеболдаева, Футбольной, Курской и Зоологической);
  • Ленинский (в границах улиц Текучева, Курганной, Нансена, Страны Советов и проспекта Нагибина);
  • Ворошиловский (в границах улиц Нансена, Ленина, площади Страны Советов и проспекта Нагибина).

Специалисты планируют запустить водовод к полуночи. После этого система начнет заполняться водой. По предварительным данным, без воды остались около 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Аварии Водоснабжение Ростов-на-Дону
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