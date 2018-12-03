В Ростове 30 тыс. человек остались без воды из-за аварии

В Ростове-на-Дону 3 декабря отключили водоснабжение в домах почти 30 тыс. человек из-за аварии

На магистральном Октябрьском водоводе в районе улицы Просвещения произошло повреждение. Ливкидацией аварии занимаются две бригады и пять единиц спецтехники «Ростовводоканала», в том числе экскаватор, самосвал и сварочная машина.

Из-за ремонта частично прекратили подачу воды в нескольких районах города:

Пролетарский (в границах улицы Горсоветской, переулков Тувинского и Кривошлыковского, проспекта Шолохова);

Первомайский (в границах улиц Металлургической, Веры Пановой, 1-й Конной Армии и проспекта Шолохова);

Октябрьский (в границах проспекта Нагибина, улиц Нансена, Шеболдаева, Футбольной, Курской и Зоологической);

Ленинский (в границах улиц Текучева, Курганной, Нансена, Страны Советов и проспекта Нагибина);

Ворошиловский (в границах улиц Нансена, Ленина, площади Страны Советов и проспекта Нагибина).

Специалисты планируют запустить водовод к полуночи. После этого система начнет заполняться водой. По предварительным данным, без воды остались около 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».