В массовом ДТП на Дону пострадали пять человек, в том числе трое детей

В Ростовской области утром 3 декабря столкнулись три автомобиля, есть жертвы

Авария произошла в 7:40 на 20-м км трассы Новошахтинск — Гуково в Красносулинском районе.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia из-за плохой видимости в тумане выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Lada Granta и Lada Kalina.

В результате пострадали водители Nexia и Granta, а также трое детей. Их госпитализировали, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.