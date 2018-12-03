В Краснодаре благотворительный детский фонд «Анастасия» проведет новогодний праздник

В Краснодаре 16 декабря пройдет новогодний праздник «Дом-сюрприз», организованный благотворительным фондом «Анастасия»

«Дед Мороз перебрался в Краснодар! Его волшебный Дом-сюрприз встретит теплом и уютом, гостеприимно укрыв щечки от мороза. Дед Мороз поделится секретами сказок, а его помощники проведут гостей в девять тайных комнат для исполнения заветных желаний», — рассказали в пресс-службе «Анастасии».

Представление состоится в Доме торжественных приемов «Весенний дворец» во 2-м проезде Филатова, 4. Начало в 15:00.

Всех гостей мероприятия ждет анимация от Деда Мороза, Фьоков и Троллей, шоу и интерактив, 11 праздничных мастер-классов, новогодний маркет и фотозоны. Каждый ребенок получит подарок.

Все средства с праздника пойдут на помощь слепым музыкально одаренным детям.

Стоимость билета для ребенка — 900 рублей (дети до года — 300 рублей), для взрослого — 500 рублей. Приобрести билеты можно на сайте anastasiafond.ru, бронирование по телефону 8 (988) 46-22-999.