В России штраф за задержку бухгалтерской отчетности хотят повысить в 140 раз

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Минфин России предложил увеличить штраф за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности до 700 тыс. рублей

В конце ноября Минфин РФ опубликовал поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, максимальные штрафы за непредоставление и задержку отчетности могут вырасти в 140 раз — с 5 тыс. до 700 тыс. рублей.

Если поправки примут, новые правила вступят в силу в 2021 году, пишут «Ведомости»

По действующим правилам, бухгалтерскую отчетность необходимо сдавать в налоговые инспекции и Росстат в течение трех месяцев после составления, штрафы предусмотрены только за непредоставление информации госорганам — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. По мнению Минфина, такие санкции неэффективны.

В 2020 году контроль за отчетностью перейдет к Федеральной налоговой службе.

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