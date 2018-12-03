В России штраф за задержку бухгалтерской отчетности хотят повысить в 140 раз

Минфин России предложил увеличить штраф за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности до 700 тыс. рублей

В конце ноября Минфин РФ опубликовал поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, максимальные штрафы за непредоставление и задержку отчетности могут вырасти в 140 раз — с 5 тыс. до 700 тыс. рублей.

Если поправки примут, новые правила вступят в силу в 2021 году, пишут «Ведомости».