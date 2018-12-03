В Краснодаре разыскивают без вести пропавшего мужчину

Краснодарский край

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Полиция Краснодара просит жителей помочь в поисках пропавшего Александра Стадниченко

По данным полиции, 26 ноября 51-летний мужчина вышел с работы на улице Уральской и до сих пор не вернулся.

У Александра Стадниченко среднее телосложение, рост 165 см, короткие темные волосы с сединой. На нем была коричневая куртка, черные джинсы и туфли.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в отдел полиции по Карасунскому округу УМВД России по Краснодару по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12 или 8 (928) 207-92-10.

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