В Сочи мужчина обманул дольщиков на 40 млн рублей

В Сочи уроженца Сахалинской области заподозрили в хищении 40 млн у участников долевого строительства

Следствие установило, что 61-летний мужчина без разрешения на строительство двух многоквартирных жилых домов с 2014 по 2017 год привлекал деньги людей под видом долевого участия в строительстве ЖК в садовом товариществе Сочи. Ущерб превысил 40 млн рублей.

Уроженца Сахалинской области заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.