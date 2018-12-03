В Сочи мужчина обманул дольщиков на 40 млн рублей

Краснодарский край

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В Сочи уроженца Сахалинской области заподозрили в хищении 40 млн у участников долевого строительства

Следствие установило, что 61-летний мужчина без разрешения на строительство двух многоквартирных жилых домов с 2014 по 2017 год привлекал деньги людей под видом долевого участия в строительстве ЖК в садовом товариществе Сочи. Ущерб превысил 40 млн рублей.

Уроженца Сахалинской области заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Деньги Мошенничество Обманутые дольщики Полиция Сочи Строительство
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В Сочи мужчина обманул дольщиков на 40 млн рублей

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