Писатель из Краснодара стал лауреатом премии в области научной фантастики

Краснодарский писатель Алексей Грашин получил премию в области научной фантастики «Будущее время»

В группе «Будущего времени во «ВКонтакте» сообщается, что шорт-лист вошли пять произведений, победителем стал кинокритик и сценарист Артем Хлебников с рассказом «Оно даже не прошло». Он получил 500 тыс. рублей от создателя премии — благотворительного фонда «Система». Лауреатами премии также Алексей Грашин (Краснодар, рассказ «Когда же тленное сие»), Алексей Андреев (Москва, «Креветка»), Николай Караев (Таллин, «Иммор Павел») и Денис Фролов (Москва, «Спасатели»). Они получили по 100 тыс. рублей. В специальной номинации «Особое мнение» от АФК «Система» победил «Парус и веер» Павла Шейнина. Это произведение было в лонг-листе премии.