Писатель из Краснодара стал лауреатом премии в области научной фантастики
Краснодарский писатель Алексей Грашин получил премию в области научной фантастики «Будущее время»
Вручение литературной премии состоялось в Москве на 20-й ярмарке Non/fiction. На награду претендовали авторы научно-фантастических рассказов на тему «Бессмертие».
В группе «Будущего времени во «ВКонтакте» сообщается, что шорт-лист вошли пять произведений, победителем стал кинокритик и сценарист Артем Хлебников с рассказом «Оно даже не прошло». Он получил 500 тыс. рублей от создателя премии — благотворительного фонда «Система». Лауреатами премии также Алексей Грашин (Краснодар, рассказ «Когда же тленное сие»), Алексей Андреев (Москва, «Креветка»), Николай Караев (Таллин, «Иммор Павел») и Денис Фролов (Москва, «Спасатели»). Они получили по 100 тыс. рублей. В специальной номинации «Особое мнение» от АФК «Система» победил «Парус и веер» Павла Шейнина. Это произведение было в лонг-листе премии.
Рассказы из шорт-листа премии, а также победителя номинации «Особое мнение» опубликуют в сборнике и переведут на русский язык. Целиком рассказ Алексея Грашина и других конкурсантов можно прочесть на сайте N+1.
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