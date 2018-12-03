В Каневском районе 17-летний студент покончил с собой после ссоры с женой

В Каневском районе 1 декабря несовершеннолетний парень совершил суицид, поссорившись с супругой

В станице Стародеревянковской во дворе частного дома нашли тело 17-летнего студента. Молодой человек учился на втором курсе аграрно-технологического колледжа. По предварительным данным, накануне он поругался с супругой.

Парень женился по решению суда, когда его девушка забеременела, пишут «Кубанские новости».

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили факт обнаружения тела парня, однако подробности гибели не уточнили. Проводится доследственная проверка.