В Каневском районе 17-летний студент покончил с собой после ссоры с женой
В Каневском районе 1 декабря несовершеннолетний парень совершил суицид, поссорившись с супругой
В станице Стародеревянковской во дворе частного дома нашли тело 17-летнего студента. Молодой человек учился на втором курсе аграрно-технологического колледжа. По предварительным данным, накануне он поругался с супругой.
Парень женился по решению суда, когда его девушка забеременела, пишут «Кубанские новости».
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили факт обнаружения тела парня, однако подробности гибели не уточнили. Проводится доследственная проверка.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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