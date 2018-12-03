В Сочи сгорел жилой дом

В Адлерском районе Сочи ночью 2 декабря потушили пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в селе Черешня поступило спасателям в 22:16 — загорелся жилой дом с мансардой. Огонь локализовали в 22:47, потушили — в 23:35. Площадь пожара достигла 150 кв. метров.

Никто не погиб и не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.