Стали известны соперники России на отборочном этапе Евро-2020

В Дублине состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года

В отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделили на 10 групп. В финальную стадию выйдут 24 команды — по две лучшие из каждой группы и четыре сборных, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.

Сборная России по итогам жеребьевки попала в группу I, где будет соперничать с командами Бельгии — бронзовым призером ЧМ-2018, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.