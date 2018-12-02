Стали известны соперники России на отборочном этапе Евро-2020
В Дублине состоялась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года
В отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделили на 10 групп. В финальную стадию выйдут 24 команды — по две лучшие из каждой группы и четыре сборных, которые по итогам стыковых матчей станут сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.
Сборная России по итогам жеребьевки попала в группу I, где будет соперничать с командами Бельгии — бронзовым призером ЧМ-2018, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
⚡⚡⚡ ВСЕ ГРУППЫ ЕВРО-2020 ⚡⚡⚡— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 2, 2018
Как вам жеребьевка, порадовала?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/5hpVTxo6kQ
Напомним, групповая стадия пройдет с марта по ноябрь 2019 года. Сам чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые в истории турнир пройдет в 12 странах, в том числе и в России. Матчи Евро-2020 примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).
Обзор матча с «Акхисаром» от Алексея Андронова
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