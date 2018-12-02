Семь пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в центре Краснодара

Краснодарский край

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Вечером 1 декабря в центре Краснодара произошло ДТП с участием маршрутки и иномарки

По данным УВД Краснодара, на пересечении улиц Мира и Красноармейской столкнулись маршрутка и Mazda.

«По предварительным данным, виновник ДТП — 29-летний водитель микроавтобуса — проехал перекресток на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем марки Mazda, после удара маршрутка выехала за пределы дороги и врезалась в здание», — цитирует «Интерфакс» источника в полиции.

© Фото со страницы vk.com/typical_krd
© Фото со страницы vk.com/typical_krd

В результате пострадали семь пассажиров маршрутного автобуса. Двоих из них врачи отправили на госпитализацию, еще пятерых на амбулаторное лечение в больницы.

ДТП Краснодар Общественный транспорт
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