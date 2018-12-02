В Сочи зарезали бывшего депутата и бизнесмена Широбокова — источник

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Сочи

«58-летнего мужчину с ножевыми ранениями обнаружили на ул. Красноармейской. От полученных повреждений потерпевший скончался», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

Пользователи соцсетей сообщают, что убитым был бывший депутат от «Единой России и учредитель ЖКС «Альфа» Александр Широбоков. Эту информацию подтверждает издание Sochinews.

Широбоков был депутатом горсобрания Сочи в 2000-х годах. Входил в городскую депутатскую комиссию по земельным вопросам. Также участвовал в выборах в горсобрание в 2010 году.

ПЖСК «Альфа» существует с 2006 года на основании долгосрочной аренды земельного участка 5,8 га в районе улиц Виноградной, Плеханова и Фадеева, рассказывал журналистам сам Широбоков. В СМИ он упоминался как председатель кооператива, однако согласно выписке из ЕГЮРЛ, сейчас там председательствует Сергей Мошкин. В ЖКС «Альфа» неоднократно возникали проблемы с законностью строительства, пайщики кооператива многие годы судятся с правлением по многочисленным претензиям. Также местные издания писали о накопившихся долгах ЖСК. А «Кавказ. Реалии» пишут, что членами кооператива являлись действующие и бывшие сотрудники спецслужб.

Кроме того, Широбоков является учредителем нескольких строительных компаний.