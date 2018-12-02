В Дагестане судимый за изнасилование работал учителем в школе

В Хасавюртовском районе Дагестана после вмешательства прокуратуры сняли с должности учителя школы в селе Теречное, который ранее был судим за насилие

Прокуроры выяснили, что директор школы наняла на работу местного жителя, не получив от него справку о наличии либо отсутствии судимости. Таким образом она нарушила Трудовой кодекс РФ.

«В ходе прокурорской проверки выяснилось, что мужчина имел судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР (Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Согласно требованиям законодательства, к педагогической деятельности не допускаются лица, имевшие судимость за такие преступления.

Мужчину уволили, а директора школы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства).