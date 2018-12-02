СК установил личность стрелявшего в бойцов Росгвардии в Краснодаре

Следователи установили личность мужчины, который напал на сотрудников Росгвардии в Краснодаре

По данным следствия, стрелявшим оказался 36-летний мужчина, который проживал в Краснодаре на протяжении года, передает ТАСС со ссылкой на СКР по Краснодарскому краю. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что у него после инцидента нашли еще один пистолет и нож. Силовики предполагают, что преступник заранее спланировал нападение.

Как сообщали Юга.ру, вечером 29 ноября у дома по ул. Гагарина, 75 мужчина обстрелял автомобиль с двумя сотрудниками Росгвардии и ранил их. Ответным огнем он был убит.

Один росгвардеец получил ранение в руку, его отпустили домой после оказания медпомощи. Второй был ранен в голову и остается в больнице в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).