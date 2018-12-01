«Анжи» на своем поле вничью сыграл с «Уфой»

Футбольный клуб «Анжи» 1 декабря в домашнем матче сыграл с «Уфой»

Игра состоялась в рамках 16-го тура чемпионата России и закончилась со счетом 0:0. На 77-й минуте «Анжи» не реализовал пенальти.

По итогам матча махачкалинский клуб набрал 15 очков, вышел на 14 место в турнирной таблице. «Уфа» находится на 13 месте с 15 очками.