«Анжи» на своем поле вничью сыграл с «Уфой»
Дагестан Маша Волобуева
Футбольный клуб «Анжи» 1 декабря в домашнем матче сыграл с «Уфой»
Игра состоялась в рамках 16-го тура чемпионата России и закончилась со счетом 0:0. На 77-й минуте «Анжи» не реализовал пенальти.
По итогам матча махачкалинский клуб набрал 15 очков, вышел на 14 место в турнирной таблице. «Уфа» находится на 13 месте с 15 очками.
Третья домашняя волевая — ФК «Краснодар» шагает в весну
Обзор матча с «Акхисаром» от Алексея Андронова
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.