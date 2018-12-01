«Ахмат» на выезде вничью сыграл с «Енисеем»

Чечня, Вся Россия

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Грозненский «Ахмат» 1 декабря сыграл с красноярским «Енисеем»

Матч состоялся в рамках 16-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:1. На 69-й минуте счет открыл игрок «Ахмата» Милад Мохаммади, далее по пенальти счет сравнял защитник «Енисея» Валерий Кичин.

Грозненский клуб набрал 20 очков и остался на 10 месте в турнирной таблице. «Енисей» с 10 баллами занимает последнюю строчку таблицы.

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