Возле Керченского пролива столкнулись два иностранных судна
В мире Маша Волобуева
В районе Керченского пролива 30 ноября столкнулись два судна
В Росморречфлоте сообщили, что в аварию попали корабли Lady Maria под флагом Того и Azov Concord под флагом Мальты. Lady Maria во время маневрирования зацепила винтом правую якорную цепь теплохода Azov Concord. У Lady Maria был поврежден винт, Azov Concord отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью, встал на якорь в других координатах.
Во время столкновения никто не пострадал, загрязнений нет, сообщает ТАСС.
Третья домашняя волевая — ФК «Краснодар» шагает в весну
Обзор матча с «Акхисаром» от Алексея Андронова
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.