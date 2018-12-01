Возле Керченского пролива столкнулись два иностранных судна

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В районе Керченского пролива 30 ноября столкнулись два судна

В Росморречфлоте сообщили, что в аварию попали корабли Lady Maria под флагом Того и Azov Concord под флагом Мальты. Lady Maria во время маневрирования зацепила винтом правую якорную цепь теплохода Azov Concord. У Lady Maria был поврежден винт, Azov Concord отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью, встал на якорь в других координатах.

Во время столкновения никто не пострадал, загрязнений нет, сообщает ТАСС.

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