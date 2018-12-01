В Дагестане из-за ветра без света остались 7,5 тыс. человек
Дагестан Маша Волобуева
В Дагестане 1 декабря произошли массовые отключения электричества из-за непогоды
С 10:30 в республике из-за ветра с порывами до 22 м/с происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. По данным Минэнерго, без света остались около 7,5 тыс. человек.
Аварийно-восстановительными работами занимаются 72 специалиста, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
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