Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш -старший умер 30 ноября

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Буша-старшего. Он умер в возрасте 94 лет. Последние годы он страдал болезнью Паркинсона и передвигался на инвалидной коляске. О месте и времени похорон объявят в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Буш занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. Он был 41-м президентом страны.