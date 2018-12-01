Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

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Бывший президент США Джордж Буш -старший умер 30 ноября

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Буша-старшего. Он умер в возрасте 94 лет. Последние годы он страдал болезнью Паркинсона и передвигался на инвалидной коляске. О месте и времени похорон объявят в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Буш занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. Он был 41-м президентом страны.

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