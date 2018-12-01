В Краснодаре сгорел частный дом

В краснодарском поселке Пашковском в ночь на 1 декабря сгорел дом

Сообщение о пожаре на улице Карасунской поступило на пульт пожарно-спасательного гарнизона в 1:32. Загорелось помещение площадью 70 кв. метров.

В 1:49 огонь локализовали, в 2:43 — потушили. Никто не погиб и не пострадал. На месте работали от МЧС России 16 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.