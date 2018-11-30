В Краснодаре ограничат движение на Дзержинского из-за ремонта водопровода

В ночь с 30 ноября на 1 декабря на ул. им. Дзержинского в Краснодаре отремонтируют участок сети водопровода, из-за чего будет временно ограничено движение

«С 21:00 30 ноября до 6:00 1 декабря в связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по двум полосам ул. Дзержинского на участке от ул. Покрышкина до ул. Пригородной по направлению въезда в город. При этом сохранится возможность проезда по другим полосам», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

В ООО «Краснодар Водоканал» уточнили, что специалисты компании отремонтируют сети водопровода диаметром 600 мм на Дзержинского, 229/5. Для оперативности задействуют всю необходимую спецтехнику.