Путин поручил разобраться с хищением нефти и газа в Дагестане и избавиться от «Ликойлов» и «Локойлов»
Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры и правительства РФ принять меры для прекращения хищения газа и нефти в Дагестане и разобраться с работой заправок
Соответствующие задачи включены в перечень поручений главы государства по развитию топливно-энергетического комплекса республики, опубликованных на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов», — говорится в документе.
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Также президент поручил выявить и пресечь несанкционированные подключения к распределительным сетям, незаконный оборот нефтепродуктов. Отдельно отмечено незаконное использование товарных знаков на территории республики, чем часто злоупотребляют владельцы заправок.
Кроме того, Путин поручил обеспечить ход инвентаризации газораспределительных и электросетей на территории Дагестана и выявить бесхозные объекты и оформить их.
Ответственными за выполнение поручения президента названы премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка. Отчитаться о принятых мерах они должны до 1 марта 2019 года.
Как сообщали Юга.ру, во время визита в Дагестан в марте Путин выделил тему работы заправок в республики. Он отметил, что из 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.
Также на эту сферу обращал внимание новый руководитель республики Владимир Васильев, который призвал владельцев заправок «выходить из тени» и отказаться от «хулиганских» названий.
По данным ООО «Газпром межрегионгаз», только за 10 месяцев года в правоохранительные органы было подано 4321 заявлений о выявленных «врезках», с помощью которых в Дагестане воруют газ. Общая сумма ущерба за данный период — 1,489 млрд рублей. Однако в компании отмечают, что по направленным материалам было возбуждено лишь 150 уголовных и 441 административных дел, пишет РБК.
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