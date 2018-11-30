Путин поручил разобраться с хищением нефти и газа в Дагестане и избавиться от «Ликойлов» и «Локойлов»

Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры и правительства РФ принять меры для прекращения хищения газа и нефти в Дагестане и разобраться с работой заправок

«Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов», — говорится в документе.

Соответствующие задачи включены в перечень поручений главы государства по развитию топливно-энергетического комплекса республики, опубликованных на сайте Кремля.

Также президент поручил выявить и пресечь несанкционированные подключения к распределительным сетям, незаконный оборот нефтепродуктов. Отдельно отмечено незаконное использование товарных знаков на территории республики, чем часто злоупотребляют владельцы заправок.

Кроме того, Путин поручил обеспечить ход инвентаризации газораспределительных и электросетей на территории Дагестана и выявить бесхозные объекты и оформить их.

Ответственными за выполнение поручения президента названы премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка. Отчитаться о принятых мерах они должны до 1 марта 2019 года.

Как сообщали Юга.ру, во время визита в Дагестан в марте Путин выделил тему работы заправок в республики. Он отметил, что из 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.

Также на эту сферу обращал внимание новый руководитель республики Владимир Васильев, который призвал владельцев заправок «выходить из тени» и отказаться от «хулиганских» названий.