Адыгея поделилась с регионами юга России опытом сохранения межнациональной стабильности

Адыгея

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В Адыгее 29 ноября прошел День адыгской культуры с участием представителей девяти регионов юга России

В ходе работы научных секций и круглого стола представители национально-культурных объединений и органов власти Адыгеи поделились опытом сохранения истории и культуры адыгов и межнационального согласия.

Прибывший в Адыгею руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов предложил тиражировать опыт Адыгеи в других субъектах страны.

«Культурное, этническое и религиозное многообразие должно стать составной частью программ в сфере образования. Очень важно, чтобы с дошкольного возраста наши дети знали об этническом многообразии нашей страны. Ведь многие проблемы начинаются от незнания и непонимания культуры и обычаев представителей других народов», — отметил Игорь Баринов.

Глава республики подчеркнул, что в Адыгее традиционно проводятся мероприятия, направленные на развитие межкультурного диалога, среди них — международный фестиваль адыгской культуры, ежегодный фестиваль казачьей культуры, День репатрианта и другие знаковые для региона праздники.

«Нами накоплен ценный опыт в деле развития гражданской активности, сохранения межэтнического и межконфессионального согласия в республике. Результаты наших усилий хорошо известны — многонациональная Адыгея считается одним из самых спокойных регионов в стране», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также глава Адыгеи поддержал инициативу Игоря Баринова о популяризации исторических фактов, говорящих о роли адыгов в становлении и развитии Российского государства. В качестве примера он привел деятельность князей Черкасских, служение России добровольцев Дикой дивизии.

Межнациональные отношения Межрегиональное сотрудничество Мурат Кумпилов
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