В Ингушетии на рынке сгорели два ларька с одеждой и магазин бытовой химии
Ингушетия Оксана Васильченко
В Назрани 30 ноября произошел пожар на Универсальном крытом рынке
Заявка о возгорании поступила спасателям в 0:09. Пожарные потушили огонь в 0:35. Площадь пожара составила 120 кв. метров.
В результате сгорели два вещевых павильона и магазин бытовой химии.
При пожаре никто не пострадал.
В тушении были задействованы 21 человек и 7 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.
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