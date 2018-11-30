В Ингушетии на рынке сгорели два ларька с одеждой и магазин бытовой химии

Ингушетия

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В Назрани 30 ноября произошел пожар на Универсальном крытом рынке

Заявка о возгорании поступила спасателям в 0:09. Пожарные потушили огонь в 0:35. Площадь пожара составила 120 кв. метров.

В результате сгорели два вещевых павильона и магазин бытовой химии.

При пожаре никто не пострадал.

В тушении были задействованы 21 человек и 7 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

МЧС Пожары
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