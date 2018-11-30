В Махачкале завели дело после инцидента, где девушка пострадала после катания на «таблетке»

В Махачкале мужчину заподозрили в незаконном оказании услуг, повлекшим причинение вреда здоровью

По версии следствия, 28 августа около 14:00 на Приморском пляже Каспийского моря в Избербаше 25-летний мужчина за рулем водного мотоцикла катал отдыхающих на водном аттракционе «таблетка». Во время разворота от удара волны 29-летняя девушка подлетела вверх, потеряла сознание и упала в воду.

В результате она получила повреждения, причинившие средний вред здоровью, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение среднего вреда здоровью).