В Москве поймали мужчину, который ударил ножом в глаз жителя Крыма

Сотрудники полиции из Симферополя задержали в Москве мужчину, который ранил ножом в глаз крымчанина

В апреле в правоохранительные органы поступило сообщение от врачей, которые рассказали, что оказали медпомощь 54-летнему жителю одного из сел Симферопольского района, который поступил в больницу с ранением левого глаза.

Полицейские выяснили, что к этому происшествию причастен 29-летний житель Саратовской области. Между ним и его знакомым произошел конфликт, во время которого злоумышленник схватил нож и ударил им мужчину в глаз, а затем скрылся. Он покинул полуостров и уехал в Москву. В столице саратовца задержали оперативники.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Суд Симферополя заключил подозреваемого под стражу, сообщили 30 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым.