В Москве поймали мужчину, который ударил ножом в глаз жителя Крыма
Сотрудники полиции из Симферополя задержали в Москве мужчину, который ранил ножом в глаз крымчанина
В апреле в правоохранительные органы поступило сообщение от врачей, которые рассказали, что оказали медпомощь 54-летнему жителю одного из сел Симферопольского района, который поступил в больницу с ранением левого глаза.
Полицейские выяснили, что к этому происшествию причастен 29-летний житель Саратовской области. Между ним и его знакомым произошел конфликт, во время которого злоумышленник схватил нож и ударил им мужчину в глаз, а затем скрылся. Он покинул полуостров и уехал в Москву. В столице саратовца задержали оперативники.
Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Суд Симферополя заключил подозреваемого под стражу, сообщили 30 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере
Как Краснодар встречает зиму
Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша
И в чем его отличие от других видов топлива
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.