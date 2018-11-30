В Краснодаре осудили водителя автобуса, насмерть сбившего восьмилетнюю девочку
В Краснодаре вынесли приговор водителю автобуса, который в феврале насмерть сбил ребенка
Ленинский районный суд признал 26-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшие по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Водителя приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок два года.
Как сообщали Юга.ру, 17 февраля 2018 года в Краснодаре на пересечении улиц Буденного и Фрунзе водитель автобуса Kia не уступил дорогу женщине и ее восьмилетней дочери. От полученных травм девочка умерла в больнице.
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