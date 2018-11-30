На Дону сотрудник ДПС скрыл 10 млн рублей доходов и четыре квартиры жены
В Каменске-Шахтинском после проверки прокуратуры уволили полицейского, скрывшего доходы и недвижимость своей супруги
Инспектор ДПС, отчитываясь о доходах и имуществе, не написал в декларации, что на двух счетах у его жены находятся 10 млн рублей.
Кроме того, у его супруги в собственности оказались четыре квартиры, которые она с 2015 года сдавала квартирантам. Доход от сдачи в аренду он также не указал в документах.
После этого сотрудника полиции уволили в связи с утратой доверия, сообщили 29 ноября в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере
Как Краснодар встречает зиму
Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша
И в чем его отличие от других видов топлива
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.