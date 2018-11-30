На Дону сотрудник ДПС скрыл 10 млн рублей доходов и четыре квартиры жены

В Каменске-Шахтинском после проверки прокуратуры уволили полицейского, скрывшего доходы и недвижимость своей супруги

Инспектор ДПС, отчитываясь о доходах и имуществе, не написал в декларации, что на двух счетах у его жены находятся 10 млн рублей.

Кроме того, у его супруги в собственности оказались четыре квартиры, которые она с 2015 года сдавала квартирантам. Доход от сдачи в аренду он также не указал в документах.

После этого сотрудника полиции уволили в связи с утратой доверия, сообщили 29 ноября в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.