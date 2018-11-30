В Дагестане при пожаре сгорели три частных дома

Дагестан

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В дагестанском селе Бежта 30 ноября произошел пожар

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что в селении Бежта сгорели три частных дома, один из которых не жилой. В остальных двух проживало 11 человек, в том числе три ребенка.

Пожар локализовали в 01:51, площадь возгорания составила 1 тыс. 200 кв метров. В ликвидации пожара принимали участие восемь человек и две машины. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану.

МЧС Пожары
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