В Краснодаре устроят предпремьерный показ и дискуссию о фильме Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»

Краснодарцы 5 декабря смогут принять участие в обсуждении нового фильма Ларса фон Триера в кинотеатре ТЦ «Галерея»

Предпоказ фильма состоится в кинотеатре «Киномакс-Краснодар» в 19:30. После просмотра кинообозреватель Алексей Двоеглазов проведет обсуждение картины с приглашенными спикерами. Зрители смогут поучаствовать в дискуссии и выразить свое мнение о фильме.

«Дом, который построил Джек» рассказывает историю жизни серийного убийцы, которого играет американский актер Мэтт Диллон. Его персонаж считает каждое свое убийство произведением искусства и получает удовольствие от процесса.

«Триер уже по традиции шокирует зрителей своими провокационными картинами. В некоторых местах "Джека" он превосходит самого себя в желании во что бы то ни стало взбудоражить зрителя и донести свой месседж. Кто-то его понимает, а кто-то не отказался бы "развидеть" увиденное, — рассказал Двоеглазов. — Поэтому со спикерами и зрителями я хотел бы поговорить, прежде всего о границах дозволенного в искусстве. Есть ли они вообще? И действительно ли цель в данном случае может оправдывать средства?».

На обсуждение фильма приглашены спикеры из разных гуманитарных профессий: кандидат филологических наук Олег Панаэтов, кандидат философских наук и доктор социологических наук Владимир Плотников, практикующий психолог Игорь Селиванов.

Алексей Двоеглазов — журналист, кинообозреватель, основатель проекта StrangeFilm.org, автор книги «Кинопоход: Краснодар».

Билеты на предпремьерный показ «Дома, который построил Джек» можно приобрести в кассах или сайте «Киномакса».