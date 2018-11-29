В Ейске завели дело об исчезновении пенсионерки, пропавшей 13 лет назад

В Ейске следователи продолжают поиски пропавшей 13 лет назад 75-летней пенсионерки

По данным следствия, в августе 2005 года 75-летняя Мария Соловьева ушла из дома в неизвестном направлении, с тех пор о оней ничего не известно.

У пожилой женщины рост 160 см, худощавое телосложение, тонкие губы, голубые глаза, седые короткие волосы и сутулая фигура.

По факту исчезновения пенсионерки следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ведется следствие, выясняются всех обстоятельства дела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, у кого есть какая-либо информация об обстоятельствах исчезновения и местонахождении Соловьевой, просят сообщить по телефонам: 8 (86132) 2-07-01, 2-22-89 или 02.