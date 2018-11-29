В Гулькевичском районе автобус с 23 пассажирами съехал в кювет

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе утром 29 ноября пассажирский автобус столкнулся с иномаркой и съехал с дороги

Авария произошла около 7:25 на 6-м км трассы Кропоткин — Гулькевичи.

По предварительным данным, женщина за рулем Chevrolet из-за снегопада и гололеда не справилась с управлением и выехала на встречную полосу,  где врезалась с рейсовым автобусом сообщением Краснодар — Гулькевичи, который от удара съехал в кювет.

В автобусе находилось 23 пассажира, в больницу обратились шесть человек, в том числе 16-летняя девочка. Также госпитализировали водителя легковушки.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а также точное количество пострадавших. Движение организовано в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автомобили ГИБДД Гулькевичский район ДТП
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