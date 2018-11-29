В Краснодаре пьяный водитель после ДТП напал на женщину

В Краснодаре в отношении 28-летнего местного жителя проводят проверку по факту повреждения чужого имущества и побоев

Инцидент произошел 27 ноября. В 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Яна Полуяна и Тургенева хулиганит мужчина. Прибывшие на место правоохранители установили, что 28-летний водитель автомобиля Opel задел при движении зеркало машины Kia, за рулем которой находилась 50-летняя женщина.

Молодой человек вышел из автомобиля, стал предъявлять претензии и вести себя неадекватно. Также он пытался оторвать зеркала Kia, бить по стеклам, прыгать на капоте. Парня задержали прохожие до приезда полиции. По внешним признакам он был пьян.

В отношении парня составили два административных протокола за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за отсутствие полиса страхования транспортного средства. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.