На перекрестке Калинина и Каляева в Краснодаре вагон сошел с рельсов. Трамваи час стояли в обе стороны

Вечером 28 ноября в Краснодаре трамвайный вагон без пассажиров сошел с рельсов

«Около 18:20 на перекрестке улиц Каляева и Калинина при буксировке неисправного вагона в депо без пассажиров произошел сход с рельсов второй колесной пары вагона», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».

Движения через этот перекресток не было час, его восстановили в 19:20, добавили в КТТУ.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Причины схода трамвая с рельсов устанавливаются.