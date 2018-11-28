На перекрестке Калинина и Каляева в Краснодаре вагон сошел с рельсов. Трамваи час стояли в обе стороны

Краснодарский край

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Вечером 28 ноября в Краснодаре трамвайный вагон без пассажиров сошел с рельсов

«Около 18:20 на перекрестке улиц Каляева и Калинина при буксировке неисправного вагона в депо без пассажиров произошел сход с рельсов второй колесной пары вагона», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».

Движения через этот перекресток не было час, его восстановили в 19:20, добавили в КТТУ.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Причины схода трамвая с рельсов устанавливаются.

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