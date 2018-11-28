На Ставрополье мужчина убил соседа из-за его плохого отношения к своей матери

В Апанасенковском районе Ставропольского края мужчину будут судить за убийство соседа

Днем 20 августа местный житель нашел во дворе своего дома в селе Дивном тело своего 20-летнего сына.

По версии следствия, накануне молодой человек поссорился с 45-летним соседом. По мнению мужчины, парень плохо относился к своей матери, из-за этого он избил и задушил его.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Материалы дела передали в суд.