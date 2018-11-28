На Ставрополье мужчина убил соседа из-за его плохого отношения к своей матери

Ставропольский край

Распечатать

В Апанасенковском районе Ставропольского края мужчину будут судить за убийство соседа

Днем 20 августа местный житель нашел во дворе своего дома в селе Дивном тело своего 20-летнего сына.

По версии следствия, накануне молодой человек поссорился с 45-летним соседом. По мнению мужчины, парень плохо относился к своей матери, из-за этого он избил и задушил его.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Материалы дела передали в суд.

Следственный комитет Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее для сохранения ландшафта вокруг дольменов решили изменить законодательство
На перекрестке Калинина и Каляева в Краснодаре вагон сошел с рельсов. Трамваи час стояли в обе стороны
В Туапсе шестеро мужчин пожаловались в СК на полицейских, которые задержали их во время ужина на автомойке
Власти Крыма выделили 9 млн рублей на ремонт Керченского политеха
В Ростове мужчина украл куртку и 60 тыс. рублей у пациента больницы, который был без сознания
Суд Симферополя арестовал сотрудника СБУ с задержанного украинского корабля

Лента новостей

Статьи

Роботы-фехтовальщики, электродвигатели будущего, клонирование растений

О чем расскажут участники третьего краснодарского Science Slam

Статьи

Выпотрошенный после ухода Кононова «Арсенал»

Обзор девятой победы «Краснодара»

Статьи Партнерский

Как вести семейный бюджет и каждый год ездить в отпуск за границу. Личный опыт

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале