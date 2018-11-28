В Краснодаре замдиректора «Единой службы заказчика» помог сестре заключить контракты на 2,5 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя директора краснодарского МКУ «Единая служба заказчика» о незаконной предпринимательской деятельности

По версии следствия, с мая по декабрь 2017 года заместитель руководителя помогал своей сестре, которая ведет свой бизнес. Используя должностное положение, мужчина продвигал коммерческие интересы родственницы.

Индивидуальный предприниматель и «Единая служба заказчика» заключили десять муниципальных контрактов по ремонту гравийного покрытия дорог в Краснодаре на общую сумму более 2,5 млн рублей.

В отношении замдиректора предприятия возбудили уголовное дело по ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.