В Краснодаре замдиректора «Единой службы заказчика» помог сестре заключить контракты на 2,5 млн рублей

Краснодарский край

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя директора краснодарского МКУ «Единая служба заказчика» о незаконной предпринимательской деятельности

По версии следствия, с мая по декабрь 2017 года заместитель руководителя помогал своей сестре, которая ведет свой бизнес. Используя должностное положение, мужчина продвигал коммерческие интересы родственницы.

Индивидуальный предприниматель и «Единая служба заказчика» заключили десять муниципальных контрактов по ремонту гравийного покрытия дорог в Краснодаре на общую сумму более 2,5 млн рублей.

В отношении замдиректора предприятия возбудили уголовное дело по ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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