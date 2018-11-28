РПЦ впервые причислила к лику святых ростовчанина

Русская православная церковь канонизировала ростовского священнослужителя Константина Верецкого

Как сообщает пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии, в октябре РПЦ постановила включить в Собор новомучеников и исповедников русской церкви имя священника Константина Верецкого, пострадавшего в годы Гражданской войны.

По решению архиерейского совета Донской митрополии, торжественный акт прославления иерея Константина, первого ростовчанина, причисленного к лику святых, пройдет 7 декабря. Церемония состоится в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря Ростова. Перед ней пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Константин Верецкий родился в июне 1874 года в семье священника. В 1913 году его назначили штатным священником во Всехсвятскую церковь Ростова-на-Дону. Во время Гражданской войны он призывал к миру и предупреждал о трагедии, к которой может привести война. В феврале 1918 года Верецкого арестовали солдаты. Они повели его по Братскому переулку в сторону окраины города. Пропустив его вперед, бойцы расстреляли священника.

Верецкого похоронили возле Всехсвятского храма. В мае 1918 года на месте его гибели построили часовню, которая позже была разрушена.