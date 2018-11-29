Машина насмерть сбила женщину на трассе в Динском районе
В станице Нововеличковской Динского района 26 ноября 21-летний водитель сбил 50-летнюю женщину
ДТП произошло в 18:15. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent сбил 50-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть. В результате от полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Установлено, что за рулем машины находился 21-летний местный житель с водительским стажем около года, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
По словам очевидца ДТП, женщина припарковала свой автомобиль возле магазина и хотела перебежать дорогу. Место было хорошо освещено, на женщине была белая куртка — не заметить ее трудно, отметил местный житель.
«Автомобиль сбил ее и протащил тело 75 метров. Тормозной путь машины составил около 65 метров», — рассказал порталу Юга.ру очевидец.
Сын погибшей поделился подробностями трагедии. По его словам, ближайшие пешеходные переходы находятся примерно в 300 и 800 метрах от места, где женщину сбил автомобиль.
«Машина, которая ее сбила, ехала на огромной скорости без подсветки — увидеть издалека невозможно. Мама переходила дорогу вместе с мужчиной, который припарковал свой автомобиль возле магазина. Мужчина успел, а мама — нет. Машину заметил хозяин магазина, который стоял на ступеньках в этот момент. Все случилось за долю секунды», — заключил мужчина.
По его словам, скорую помощь вызвали очевидцы, водитель машины сразу после ДТП позвонил своим знакомым.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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