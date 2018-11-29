Машина насмерть сбила женщину на трассе в Динском районе

В станице Нововеличковской Динского района 26 ноября 21-летний водитель сбил 50-летнюю женщину

ДТП произошло в 18:15. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent сбил 50-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть. В результате от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Установлено, что за рулем машины находился 21-летний местный житель с водительским стажем около года, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.