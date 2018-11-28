В Ростове будут судить застройщика, который похитил у дольщиков 25 млн рублей

В Ростове-на-Дону будут судить 38-летнего мужчину, который похитил у дольщиков деньги

Следствие установило, что с февраля 2014 года по декабрь 2015-го ростовчанин работал в офисе агентства недвижимости и продавал квартиры в строящейся многоэтажке на улице Седова.

При этом мужчина знал, что дом не будет введен в эксплуатацию из-за отсутствия разрешительных документов, однако покупателям он сообщал, что строительство разрешено. Таким образом, злоумышленник похитил у дольщиков 25 млн рублей.

В феврале 2016 года Кировский райсуд Ростова запретил застройщику возводить этот дом и признал его самостроем, подлежащим сносу.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Его направили в Ленинский районный суд на рассмотрение, сообщили 27 ноября в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.