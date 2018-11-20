В Ингушетии произошло землетрясение

В Сунженском районе Ингушетии ночью 19 ноября зафиксировали подземные толчки

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ингушетии сообщили, что землетрясение произошло в 22:57 на глубине 19 км с эпицентром в 2,5 км юго-восточнее от Карабулака. Магнитуда составила 4,3.

По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие магнитудой 3,5 случилось в 16 км севернее Назрани на глубине 10 км.

Местные жители не сообщали о разрушениях, жертвах и пострадавших, добавили в республиканском управлении МЧС.

Как сообщали Юга.ру, днем 19 ноября произошло землетрясение в 9 км к югу от Черкесска.