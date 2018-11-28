На Ставрополье водитель из Кабардино-Балкарии врезался в общественный туалет

В Кочубеевском районе Ставропольского края 27 ноября иномарка устроила ДТП

ДТП произошло около 4:00 на 27-м км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 28-летний житель Кабардино-Балкарии ехал на машине Volkswagen Passat из Армавира в Минводы. Автомобиль на высокой скорости съехал в кювет и врезался в постройку, в которой находился общественный туалет.

В результате водитель получил травмы лица, ушибы и ссадины, от госпитализации он отказался. По словам парня, он был уставшим и мог уснуть за рулем.

За последние два года житель Кардино-Балкарии привлекался к административной ответственности за превышение скорости более 40 раз, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.